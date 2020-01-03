Из Казани в Москву за 2,45 часа: под ВСМ зарезервировано 595 земельных участков

Под строительство ВСМ Москва – Казань на 3 года зарезервированы 595 земельных участков. Соответствующее постановление приняло правительство РТ, сообщает РБК. Согласно тексту документа, под магистраль зарезервировали 595 участков в Казани и Зеленодольском районе РТ.

Для собственников ввели ограничения на строительство жилья, культурно-бытовых, производственных и прочих объектов, а также на проведение оросительных, осушительных, мелиоративных и других работ. Срок действия постановления – 3 года.

Строительство ВСМ Москва – Казань анонсировали в 2013 году. Однако сроки его начала и сдачи магистрали неоднократно переносили.

Стоимость работ «РЖД» оценивает в 621,5 млрд руб., из которых 200 млрд руб. компания собирались запросить у федерации. 29 ноября издание РБК сообщило, что у правительства РФ нет готового решения по финансированию ВСМ до Казани.

Затраты на магистраль от Москвы до столицы РТ оценивали в 1,3 трлн рублей, однако в мае прошлого года сумма увеличилась до 1,6 трлн. Общая протяженность ВСМ до Казани должна составить 762 км, эксплуатационная скорость поездов – до 360 км/ч.