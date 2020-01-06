Лиса практически в центре Казани: охота на мышку попала на глаза очевидцам

Видео сняли неподалеку от спортивного комплекса "Казань-арена". Очевидцы успели снять на видео только кульминацию охоты - лиса догоняет мышь, которая пытается убежать. Лиса подкинула крысу, та перевернулась в воздухе, упала на лед и снова попыталась сбежать. Этого ей сделать не удалось.

«В центре, практически, города лиса», — начинает объяснять мужской голос за кадром, но замолкает. Его дополняет спутница: «съела мышку».

Напоминаем, появление лисы в черте города может быть очень опасным. Разумеется, выйти к людям лиса может по разным причинам, но самая типичная причина - это бешенство. На определенной стадии лиса теряет чувство страха и становится очень доверчивой и ласковой по отношению к людям. Соблазняться этим, чтобы ее погладить - опасно. Особенно детей нужно от этого оберегать, ведь следующая стадия болезни, агрессивная, может начаться в любой момент