Закрывайте окна: в Казани квартира сгорела из-за закинутой в окно петарды

Пожар по адресу Адоратского №37 произошел в результате того, что неизвестные запустили петарду в окно квартиры дома.

Сами же хозяева поделились видео с места пожара, и кадры опубликовали администраторы паблика ВКонтатке «ЧП/ДТП Казань».

Автор, комментируя снятое видео, отмечает, что несколько комнат в квартире в копоти, а где-то уже успели ободрать обои. Когда именно произошел пожар, не уточняется.

Как мы писали ранее спасательные отряды выезжали на вызов 39 раз. На новогодних праздниках зарегистрировано 18 пожаров, среди которых есть с жертвами. Чаще всего возгорания происходят в частных секторах.