Одиннадцатилетняя Амелия Гатина из Казани стала участницей новогоднего выпуска телешоу "Лучше всех!" с Максимом Галкиным. Как рассказала преподавательница девочки Екатерина, девочка систематически занимает призовые места на российских и международных соревнованиях.

На праздничном шоу флейтистка в сопровождении московского камерного оркестра "Новая классика" исполнила композицию из мультфильма "Падал прошлогодний снег".

В разговоре с ведущим девочка призналась, что всегда мечтала о собаке. Первый канал исполнил мечту Амелии и подарил ей щенка шпица. Девочка назвала его Максом в честь Максима Галкина.