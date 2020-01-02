С улиц Казани за сутки вывезли около 4 тонн снега

Первого января к уборке города привлекли 304 человека и 516 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для чистки на дороги города вышли снегопогрузчики, тракторные щетки, грейдеры, фронтальные погрузчики и другие виды техники. Также за день использовали более 1 000 противогололедных материалов, в числе которых 175 тонн реагента и 942 тонны пескосоляной смеси. 2 января уборка продолжится по всей территории города, начиная с ул. Баумана и заканчивая ул. Пионерской.