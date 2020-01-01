Начало зимы 2020 в Казани будет приятнее лета 2019

Начало нового десятилетия в Казани будет очень снежным. Снежные осадки ожидаются в течении всего дня. Однако температура воздуха будет умеренная от -5 до -7 градусов.

К ночи температура опустится до - 6 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Водителям стоит выть аккуратнее на дороге и по возможности воздержаться от загородных поездок. На дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица.