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Новая станция метро «Сахарова» в процессе: Казметрострой опубликовал фото строительных работ

Cегодня, 14:31 90 7 Автор: prokazan.ru
В новую ветку войдут четыре станции

Станция метро "Сахарова", строительство которой идёт на данный момент рядом с "Икеа" с самого начала стройки обрастала различными слухами из серии  "сдадут её через 10 лет". Такие разговоры были не случайно, так как на одном из заседаний, мэр города Ильсур Метшин на одном из рабочих заседаний в рамках делового понедельника заявил, что строительство новой ветки метро сейчас нерентабельно, нет должного пассажирапотока.

Далее ближайшие сроки начала нового развития казанского метро обозанчили как "не раньше чем через 10-15 лет", после открытия станции метро "Дубравная" которая начала функционировать в 2018 году, а её запуск откладывался регулярно в течении 5 лет.

В итоге спустя год. было начато строительство станции метро "Сахарова". Напомним, инвестором на строительство этой точки выступает компания "Икеа" преследуя при этом понятные всем, свои интересы.

Теперь есть информация что первый участок второй линии казанского метрополитена планируется запустить в 2023 году. Туда войдут четыре станции: «Фучика», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Сахарова».

Напомним, сейчас в Казани действует 11 станций.

комментарии

Горожанин
2
01 января 2020
15:05
Не нужны фото.
Горожанин
1
01 января 2020
15:21
А тем временем в Осиново полиция разгоняет людей, которые якобы находятся на земле ак барс холдинга. На вопрос - показать границу земли абх, полиция "зависла" и не смогла ничего придумать, как приписать "сопротивление сотруднику полиции"
С Новым годом, Казань! С новым мусорным заводом!
Горожанин
1
01 января 2020
15:26
1905
Димас люблю пивас
1
01 января 2020
15:43
Держи открытку дурачок и радyйся новому году!! Специально для тебя рисовал!!!
В ответ на комментарий пользователя
А тем временем в Осиново полиция разгоняет людей, которые якобы находятся на земле ак барс холдинга. На вопрос - показать границу земли абх, полиция "зависла" и не смогла ничего придумать, как приписать "сопротивление сотруднику полиции"
С Новым годом, Казань! С новым мусорным заводом!
Развернуть
Горожанин
0
01 января 2020
16:05
ДИМАС!! А тебе слабо рисунок сделать из [***]? Как у Якутского скульптора?
В ответ на комментарий пользователя
Держи открытку дурачок и радyйся новому году!! Специально для тебя рисовал!!!
Развернуть
Горожанин
0
01 января 2020
16:09
""В новую ветку войдут четыре станции""

- Мало, мало!! Надо чтоб вошли 40 станций. А чтобы их ввести надо припахать Димаса с Агой. Плеткой подгонять, плеткой! И шоб в сутки эти два стахановца проходили по 100 погонных метров (на удивление мировым экспертам в области метростроения)
Вот это ми понимайт!
0
01 января 2020
16:13
Напомним, инвестором на строительство этой точки выступает компания "Икеа" преследуя при этом понятные всем, свои интересы (Великой Германии)

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