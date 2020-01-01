Станция метро "Сахарова", строительство которой идёт на данный момент рядом с "Икеа" с самого начала стройки обрастала различными слухами из серии "сдадут её через 10 лет". Такие разговоры были не случайно, так как на одном из заседаний, мэр города Ильсур Метшин на одном из рабочих заседаний в рамках делового понедельника заявил, что строительство новой ветки метро сейчас нерентабельно, нет должного пассажирапотока.

Далее ближайшие сроки начала нового развития казанского метро обозанчили как "не раньше чем через 10-15 лет", после открытия станции метро "Дубравная" которая начала функционировать в 2018 году, а её запуск откладывался регулярно в течении 5 лет.



В итоге спустя год. было начато строительство станции метро "Сахарова". Напомним, инвестором на строительство этой точки выступает компания "Икеа" преследуя при этом понятные всем, свои интересы.

Теперь есть информация что первый участок второй линии казанского метрополитена планируется запустить в 2023 году. Туда войдут четыре станции: «Фучика», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Сахарова».

Напомним, сейчас в Казани действует 11 станций.