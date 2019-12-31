Житель Казани выиграл в лотерею загородный дом

В конце уходящего года Михаил Ефимов из Казани стал победителем лотереи "Русское лото". Он выиграл загородный дом стоимостью 600 000 рублей. Свой выигрыш пенсионер забрал деньгами. Большую часть он планирует отдать сыну, а оставшуюся сумму потратит на отдых у моря.

"Я проверил билет на сайте "Столото". На экране был крупно написан мой выигрыш, но я всё равно не мог поверить в такое везение. Включил в интернете запись трансляции розыгрыша тиража и "под диктовку" Михаила Борисова записывал числа на листок. Всё сошлось, я победил!" - поделился своими впечатлениями счастливчик.

Михаил рассказал, что у него имеется своя тактика выбора билетов: заветный лотерейный билет он берет сугубо левой рукой.