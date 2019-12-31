31 декабря снег с улиц Казани будут убирать 286 единиц специальной техники

31 декабря на уборку улиц вышли 442 дорожных рабочих и 286 единиц специальной техники, сообщает мэрия Казани.

Снег будут вывозить с улиц: 25 октября, Аграрная, Батурина, Болотникова, Восстания, Восход, Габишева, Гагарина, Гладилова, Дружбы, Ершова, Заря, Ибрагимова, Ипподромная, Калинина, Касаткина, Королева, Космонавтов, Кремлевская, Лукницкого, Нариманова, Павлюхина, Парижской Коммуны, Пионерская, Попова, Пушкина, Федосеевская, Фрунзе, Халтурина, Клары Цеткин, Черноморская, Чехова, а также с площади Свободы.

На других улицах Казани от снега будут очищаться остановки, тротуары, переходы и заездные карманы.

Как сообщает мэрия Казани, на дорогах города за последние сутки было использовано 1040 тонн противогололедных материалов.