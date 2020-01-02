Tatarstan Super Good. Тест: угадай, кто из татарских исполнителей это поет

Эти певцы родились или выросли в Татартане, являются народными или заслуженными артистами республики, поют на татарском языке или еще как-нибудь связаны с РТ. Сможете угадать исполнителя по картинке из клипа и строчке из песни?
Эти певцы родились или выросли в Татартане, являются народными или заслуженными артистами республики, поют на татарском языке или еще как-нибудь связаны с РТ. Сможете угадать исполнителя по картинке из клипа и строчке из песни?
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