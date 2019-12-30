Пресс-служба Минниханова: глава Татарстана ничего не дарил супруге экс-президента Киргизии

Глава Татарстана Рустам Минниханов не делал никаких личных подарков жене бывшего президента Киргизии Раисе Атамбаевой, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Сообщается, что в июне 2019 года татарская диаспора в Киргизии на встрече с Миннихановым попросила у главы Татарстана помочь с выделением автомобиля для нужд центра «Туган тел», который объединяет всех татар Киргизии. В этом году диаспора отметила 30-летие и Рустам Минниханов поддержал их обращение

Автомобиль приобрел Фонд при Всемирном конгрессе татар, отмечается, что все средства в фонд поступают исключительно от благотворителей. Машину передали в управление диаспоры. «Дальнейшее использование автотранспорта — прерогатива диаспоры», — пояснили в пресс-службе Минниханова.

Ранее РИА Новости сообщали, что Минниханов приобрел автомобиль представительского класса для супруги арестованного экс-президента Киригизии Раисы Атамбаевой и оплатил услуги водителя. Издание ссылалось на пресс-службу партии, основанной Атамбаевым.