В Казани появился гигантский 100-метровый термометр

В Казани появился 100-метровый термометр. Светодиодную подсветку установили на дымовой трубе котельной «Горки» рядом с Горкинско-Ометьевским лесом. Фотографии появились в социальных сетях. Диапазон показаний температуры -40 градусов … +40 градусов.

«Недалеко от Горкинско-Ометьевского леса на трубе котельной заработал термометр. Сейчас арт-объект работает в тестовом режиме, полноценно заработает 1 января!» - говорится в описании фото.

Добавим, что согласно информации на сайте госзакупок, оформление дымовой трубы обошлось компании «Татэнерго» в 4,9 млн рублей. В документации заказа значится, что подсветка будет работать круглосуточно.