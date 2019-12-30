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Под Казанью отремонтировали один из самых загруженных участков трассы М-7

Cегодня, 09:57 593 1 Автор: prokazan.ru

Под Казанью отремонтировали один из самых загруженных участков трассы М-7 «Волга». Он пересекает поселки Займище и Залесный. В сутки здесь проезжает более 27 тысяч автомобилей.

«В рамках капитального ремонта 6,5-километрового (км 780 – км 786+500) участка трассы М-7 «Волга» специалисты усилили существующую дорожную одежду и довели ширину полос до нормативных 3,75 м», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На участке уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 24 см. Здесь также отремонтировали водоотводные сооружения и обустроили накопители для сточных вод, которые сохранят Волгу от загрязнений.

На участке трассы также установили 7,8 км барьерного ограждения, обновили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком. Сообщается также, что рядом с поселками Займище и Залесный установили около 2 км шумозащитных экранов.

 

комментарии

Горожанин
0
30 декабря 2019
10:49
участка трассы М-7 «Волга» специалисты усилили существующую дорожную одежду

что за одежда? вроде снега нет. не шуба? пальто демисезонное? или шорты?

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