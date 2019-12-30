Под Казанью отремонтировали один из самых загруженных участков трассы М-7 «Волга». Он пересекает поселки Займище и Залесный. В сутки здесь проезжает более 27 тысяч автомобилей.

«В рамках капитального ремонта 6,5-километрового (км 780 – км 786+500) участка трассы М-7 «Волга» специалисты усилили существующую дорожную одежду и довели ширину полос до нормативных 3,75 м», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На участке уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 24 см. Здесь также отремонтировали водоотводные сооружения и обустроили накопители для сточных вод, которые сохранят Волгу от загрязнений.

На участке трассы также установили 7,8 км барьерного ограждения, обновили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком. Сообщается также, что рядом с поселками Займище и Залесный установили около 2 км шумозащитных экранов.