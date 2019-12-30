В одном из дворов Казани жители заметили ситуацию, в которую попал водитель "Скорой помощи": он не мог проехать по двору из-за припаркованной посреди дороги машины.

"И вот из-за таких, минут 15 не пропускал скорую, не хотел ехать назад , пока муж девушки, которую срочно нужно было отвезти в больницу, не подошёл и не разобрался с упрямцем. Что в голове у этих людей?" - задается вопросом автор поста.

"Там в голове *** нет ! просто тупоголовое двуногое сушество...."

"Это же чья то жизнь!!!как так можно,не понимаю"

"Лишать прав на 5лет и штраф 5млн"

"Просто человек не поподал в такую ситуацию когда самому помощь понадобиться от скорой, вот тогда возможно задумается он"

"Надо вообще скорой помощи идти на таран" - предлагают комментаторы в социальных сетях.

Напомним,что в июле 2019 года в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск "Скорой помощи" на дорогах: для нарушителей выросли штрафы и сроки лишения прав.