Как пережить 1 января: казанский шеф-повар поделился рецептами от похмелья. 18+

1 января – день тяжелый, мы-то знаем. Алкоголь – это сильнейший яд для организма. И наш организм относится к нему как к яду, поэтому утро после употребления алкоголя такое тяжёлое. Но сам алкоголь не сильно страшен, действительно опасен для организма ацетальдегид – продукт распада алкоголя в организме человека, который воздействует на центральную нервную систему.

Специально к труднейшему утру этого года мы попросили Евгения Савельева, казанского шеф-повара, поделиться рецептами от похмелья. Он подсказал нам несколько коктейльчиков, а мы делимся с вами.

Коктейль "Устрица пр​ерий"

Коктейль получает очень острым, что, как известно, оказывает антисептический эффект и благополучно сказывается на пищеварительной системе.

Ингредиенты:

30 мл водки (можно коньяка);

1 куриное яйцо;

2 мл соуса Ворчестер;

соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Добавьте в стопку куриный желток; Добавьте пару капель соуса, щепотку соли и перца; Аккуратно положите сверху водку, пейте залпом.

Внимание: не рекомендуется употреблять данный коктейль лицам, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой. В сырых и полусырых яйцах могут содержаться различные бактерии, которые не оказывают негативного влияния на здорового человека, но могут серьезно навредить часто болеющим людям.

Коктейль "Под холодец"

Все тот же богатый на витамин С томатный сок и не менее содержательный хрен.

Ингредиенты:

20 мл водки (можно коньяка);

20 мл томатного сока;

3 г хрена;

2 г соли.

Приготовление:

налейте в стопку томатный сок; добавьте соль по вкусу и ½ столовой ложки хрена; положите сверху водку.

Коктейль "Аустер"

Немецкий коктейль, называние которого переводится как «устрица». Это даже целый подвид коктейлей, который, благодаря своим компонентам, оказывает антипохмельный эффект. Аустеры обычно подают в Германии между приемами крепких напитков или в конце застолья.

Подача:

широкая стопка или небольшой рокс;

Ингредиенты:

20 мл водки (коньяка, джина, светлого рома);

1 яичный желток;

несколько капель растительного масла;

черный и красный молотый перец.

Приготовление:

Рюмку оросите несколькими каплями растительного масла, чтобы образовалась тонкая маслянистая пленка;

Размешайте яичный желток с водкой/джином/ромом/коньяком;

Поперчите и пейте залпом;

По желанию можно добавить соус Ворчестер, несколько капель лимонного сока, натертого с уксусом хрена или зеленой петрушки.

Уменьшить проявления похмелья помогут такие продукты питания как:

Квашеная капуста, моченые яблоки, рассолы, но не маринады. Кисломолочные продукты: кефир, айран. Употреблять напиток нужно сразу после пробуждения, но не более 600 мл разово. Любой коктейль с высоким содержанием лимонной кислоты. Например, апельсиновый или разбавленный лимонный сок. Натуральный не пастеризованный квас. Чистая негазированная вода, она поможет быстрее справиться с обезвоживанием.

Также можно выпивать коктейль от похмелья каждые 1,5-2 часа, чередуя составы. Подходящие варианты: