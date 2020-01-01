Как пережить 1 января: казанский шеф-повар поделился рецептами от похмелья. 18+

1 января – день тяжелый, мы-то знаем. Алкоголь – это сильнейший яд для организма. И наш организм относится к нему как к яду, поэтому утро после употребления алкоголя такое тяжёлое. Но сам алкоголь не сильно страшен, действительно опасен для организма ацетальдегид – продукт распада алкоголя в организме человека, который воздействует на центральную нервную систему.
Специально к труднейшему утру этого года мы попросили Евгения Савельева, казанского шеф-повара, поделиться рецептами от похмелья. Он подсказал нам несколько коктейльчиков, а мы делимся с вами.
Коктейль "Устрица прерий"
Коктейль получает очень острым, что, как известно, оказывает антисептический эффект и благополучно сказывается на пищеварительной системе.
Ингредиенты:
- 30 мл водки (можно коньяка);
- 1 куриное яйцо;
- 2 мл соуса Ворчестер;
- соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Добавьте в стопку куриный желток;
- Добавьте пару капель соуса, щепотку соли и перца;
- Аккуратно положите сверху водку, пейте залпом.
Внимание: не рекомендуется употреблять данный коктейль лицам, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой. В сырых и полусырых яйцах могут содержаться различные бактерии, которые не оказывают негативного влияния на здорового человека, но могут серьезно навредить часто болеющим людям.
Коктейль "Под холодец"
Все тот же богатый на витамин С томатный сок и не менее содержательный хрен.
Ингредиенты:
- 20 мл водки (можно коньяка);
- 20 мл томатного сока;
- 3 г хрена;
- 2 г соли.
Приготовление:
- налейте в стопку томатный сок;
- добавьте соль по вкусу и ½ столовой ложки хрена;
- положите сверху водку.
Коктейль "Аустер"
Немецкий коктейль, называние которого переводится как «устрица». Это даже целый подвид коктейлей, который, благодаря своим компонентам, оказывает антипохмельный эффект. Аустеры обычно подают в Германии между приемами крепких напитков или в конце застолья.
Подача:
- широкая стопка или небольшой рокс;
Ингредиенты:
- 20 мл водки (коньяка, джина, светлого рома);
- 1 яичный желток;
- несколько капель растительного масла;
- черный и красный молотый перец.
Приготовление:
- Рюмку оросите несколькими каплями растительного масла, чтобы образовалась тонкая маслянистая пленка;
- Размешайте яичный желток с водкой/джином/ромом/коньяком;
- Поперчите и пейте залпом;
- По желанию можно добавить соус Ворчестер, несколько капель лимонного сока, натертого с уксусом хрена или зеленой петрушки.
Уменьшить проявления похмелья помогут такие продукты питания как:
- Квашеная капуста, моченые яблоки, рассолы, но не маринады.
- Кисломолочные продукты: кефир, айран. Употреблять напиток нужно сразу после пробуждения, но не более 600 мл разово.
- Любой коктейль с высоким содержанием лимонной кислоты. Например, апельсиновый или разбавленный лимонный сок.
- Натуральный не пастеризованный квас.
- Чистая негазированная вода, она поможет быстрее справиться с обезвоживанием.
Также можно выпивать коктейль от похмелья каждые 1,5-2 часа, чередуя составы. Подходящие варианты:
- 200 мл воды, сок 1 лимона или апельсина, немного натурального меда.
- 100 мл воды, 100 мл рассола от квашеной капусты, 2 капсулы витамина В6.
- Сладкий теплый чай с сахаром. Это средство также поспособствует скорейшему восстановлению организма.
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