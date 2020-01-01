Казанский астролог о 2020 году: настало время стабилизировать настроение

Казанский астролог Альбина Шарафутдинова рассказала редакции о том, что нам предстоит в 2020 году.

2019 год «порадовал» нас 5-ю затмениями, когда норма - 4. 2020 же год встретит нас целыми 6-ю. Что это значит?

Количество затмений - индикатор степени важности года. Затмения - это эмоции и изменения, у каждого из нас они свои. В этом году их будет даже ту мач. Особенно затмения 2020 года коснутся Близнецов, Рачков, Стрельцов и Козерогов.

2020 год - год под покровительством планеты (да, в астрологии это планета) Луна. Луна - это эмоции, семья, дети, дом. Все эти темы будет сильно актуализированы у каждого по-своему. Хорошо создавать новые семьи и планировать пополнение, обустраивать своё жилище и улучшать его условия.

Но также Луна вынудит нас обратить внимание на эмоциональную сферу. Если вас часто штормит и вам свойственны частые эмоциональные аффекты, то настало время стабилизировать настроение.

Нужно разобраться в причинах эмоционального дисбаланса: обратиться к астрологу или психологу за соответствующей консультацией.

Астрологический и астрономический Новый год наступит лишь 20 марта, а пока идёт год Меркурия - образования, путешествий и налаживания коммуникации. И если вы планировали купить автомобиль, то Меркурий также будет этому способствовать до 20 марта 2020 года.

В китайской астрологии богатства - фэн-шуй - наступит год Металлической Крысы. Она как раз про финансовое благополучие. Чтобы поспособствовать улучшению дел денежных, дома нужно поставить статуэтку Бычка, а не Крысы. Бычок - это «помощник» Крысы, символ удачи в 2020 году. Также рождённым в год Крысы нужно особенно сконцентрироваться на преумножение своего капитала.

Главные цвета года - белый, серебристый, металлический, кофейный и все цвета, начинающиеся со слова «светло-».

Главные личностные качества года - эмоциональная устойчивость, эмпатия и финансовая грамотность. Однако положение на небе будет искушать другими качествами - жестокостью и грубостью. Избегайте общения с такими людьми, иначе последствия могут быть плачевными.

Как астролог, советую остерегаться массовых гороскопов. В основном - это фантазия воспалённого мозга копирайтера. Доверяйте личному гороскопу, составленному по вашим индивидуальным данным.