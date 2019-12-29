За один день трое жителей Татарстана провалились под лед на снегоходах

Сегодня утром в МЧС РТ поступило сразу два сообщения о людях, провалившихся на снегоходах под лед.

Как рассказали в ведомстве, около 7 утра на Каме в Лаишевском районе под лед провалился 17-летний парень, спасатели успели вытащить его из воды, молодого человека отогрели и доставили в больницу.

Спустя буквально час на Волге недалеко от н.п. Камское Устье ко дну пошел снегоход с двумя людьми. Транспортное средство утонуло, мужчины смогли выбраться, когда в МЧС поступил вызов, они стояли на берегу промокшие. Пострадавших - казанцев 1987 и 1992 годов рождения доставили на берег, от медицинской помощи они отказались. Как позже пояснили мужчины, их снегоход попал в трещину на льду.