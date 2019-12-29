В Казани машина на скорости снесла пешехода

В Казани на видео попал момент ДТП с участием пешехода. Запись опубликовали в социальных сетях с комментарием, что авария произошла накануне в районе Высокой горы.

На кадрах видно, что пешеход пытается перейти дорогу, когда на него с разгону налетает легковой автомобиль. Пешехода отбрасывает на несколько метров вперед. Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, пострадавшего увезли в больницу с многочисленными травмами.

Несмотря на то, что пешеход явно сильно пострадал, часть комментаторов обвинила в случившемся именно его:

"Людей сейчас из железа делают, а не из мяса и костей, что сказать. С детского сада учат всегда по сторонам посмотреть перед переходом проезжей части. Инстинкт самосохранения на 0".

"Водитель не прав ни кто не спорит, но блин зима уже, все что хочешь может быть, на дорогах вроде асфальт, но местами есть участки со льдом, и машина не может колом встать! Пешеход не меньше водителя виноват, ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ!" - пишут горожане в соцсетях.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу происшествия пока не поступало.