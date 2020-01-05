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«Мечтать не вредно»: какие законы Госдума отклонила в 2019 году

Cегодня, 13:01 181 0
Яна Крутовских
Казанцы показали отношение к несостоявшимся изменениям

За 2019 год приняли много законов, которые в корне изменили жизнь россиян. Это и повышение пенсионного возраста, и повышение НДС, и повышение акцизов на моторное топливо.

При этом есть целая пачка законов, которые госдума отклонила и вот как к этому относятся казанцы:

 

Комментарии казанцев были довольно ожидаемы:

- "иронизирует Сания Г.

задал риторический вопрос Эдуард Т.

Расскажем о каждом законопроекте подробнее:

1. Законопроект об установлении зарплаты депутатам в 35 тысяч рублей. Внесли его на рассмотрение парламентарии от партии «Справедливая Россия». Правительство эту инициативу не поддержало. Аргументы: повышенные зарплаты народных избранников обусловлены природой их деятельности.

2. Законопроект об отмене пенсионных и социальных льгот для депутатов также не получил поддержки. Как мы знаем, вместо этого приняли смехотворный закон о добровольном отказе от таких льгот. То есть у депутатов будет возможность самостоятельно отказаться от льгот. Ну и чтобы вы думали? Отказались только 10% и то на словах. 

3. Законопроект о распределении части дохода от добычи природных ресурсов между гражданами получил отказ. И вот как комментируют это в юридической социальной сети: "Государство получает огромную ренту от использования природных ресурсов. В нашей конституции написано, что все богатства принадлежат народу. Но вместо того, чтобы эту ренту как-то использовать на народные нужды правительство закупает иностранную валюту на триллионы рублей. По бюджету на ближайшие 3 года, на закуп валюты потратят 8 трлн.рублей. На 30% больше, чем на все нацпроекты в социальной сфере."

4. Законопроект о запрете занимать ключевые должности лицам, имеющим судимость за коррупцию внесли на рассмотрение парламентарии от фракции коммунистов. Отклонен. Без комментариев.

5. Законопроект о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом отклонен. Вот как это комментируют в юридической социальной сети: "Для наших чиновников зарубежные виллы, дома, квартиры - это святое. Без этого жить невозможно. Где же отдыхать то?".

6. Народными избранниками отклонен законопроект о «летней сиесте» для россиян. Авторы предлагали летом, в период жары, увеличить время обеденного перерыва до 2 часов, поскольку организм человека особенно нуждается в отдыхе.

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