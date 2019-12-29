Как вернуть все деньги за билет: инструкция от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор опубликовал правила покупки и возврата билетов на развлекательные мероприятия. Инструкция размещена на официальном сайте ведомства.

Еще при покупке необходимо обратить внимание на то, кто является продавцом билета. В случае покупки у посредника, который взимает комиссию, вернуть можно будет только стоимость, указанную в билете. Также при оформлении покупки должен предоставляться чек. Также при приобретении нужно поинтересоваться правилами и условиями возврата.

В каких случаях и кому можно вернуть билеты?

В случае отмены, замены либо переноса проводимого организацией мероприятия посетителю по его инициативе возмещается в установленном организацией порядке полная стоимость билета, либо посредником, у которого был приобретен билет. Потребители в этом случае могут также требовать возмещения убытков.

В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией зрелищного мероприятия посетитель имеет право при возврате билета:

не позднее чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100 процентов цены билета;

менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50 процентов цены билета;

менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 процентов цены билета.

в случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией зрелищного мероприятия по причинам, менее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета.

Если заболел посетитель или умер его близкий родственник:

В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, возврат билета посетителем осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными Правительством Российской Федерации.