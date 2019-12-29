«Помочь »Рубину« бороться за чемпионство»: новый нападающий клуба рассказал о своих планах

С января 2020 года к ФК "Рубин" официально присоединится Иван Игнатьев, ранее игравший в "Краснодаре". Соглашение уже подписано и рассчитано до мая 2024 года, сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.

В первом интервью новый нападающий "Рубина" отметил, что рад приглашению играть в клубе, а также надеется на выход "Рубина" в верх турнирной таблицы:

"Хотелось бы помочь «Рубину» подняться в верхнюю часть таблицы, бороться за чемпионство, еще попасть в главную сборную страны. Я верю, что здесь у меня все получится. Есть такое внутренне ощущение. Это очень важный этап, в январе мне исполнится 21. Это тот возраст, когда нужно раскрываться, прогрессировать каждый год. В «Рубине» для развития есть все условия" - приводят слова Игнатьева в пресс-службе ФК.

Напомним, что в декабре 2019 года у ФК "Рубин" сменился главный тренер: им стал Леонид Слуцкий.