Россиян будут информировать о положенных им льготах

Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане в обязательном порядке должны быть проинформированы о льготах, которые им положены. Соответствующий документ опубликован на портала правовой информации РФ.

Согласно закону, жители страны смогут самостоятельно выбрать, каким образом получать информацию: при посещении органов власти и соцзащиты, через портал госуслуг или через единый кол-центр. Также гражданам, имеющим право на льготы, расскажут об их правах и условиях назначения социальных выплат.

Как ранее сообщали "Известия", каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных по закону льготах и не пользуется ими. Об этом стало известно из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России "Семейная политика: меры поддержки глазами семей". Также были выявлены самые невостребованные у россиян льготы: это бесплатное посещение музеев, подарки детям из многодетных семей, путевки в оздоровительные лагеря и налоговые послабления на транспорт и земельный участок.