В российских аэропортах снова можно курить, но только в изолированных помещениях

На официальном портале правовой информации РФ сегодня был опубликован закон, возвращающий в аэропорты помещения для курения. Его подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, курилки должны быть оборудованы только в изолированных помещениях с системами вентиляции, находиться в зонах для зарегистрированных пассажиров, прошедших досмотр, а также зонах для пассажиров, которые следуют транзитом. Еще одно требование к курилкам - невозможность наблюдения за процессом со стороны.

Напомним, что в российских аэропортах запретили курить еще в 2013 году. Позже выяснилось, что запрет работает слабо: люди все равно курят, но в неположенных местах, а депутат Госдумы Сергей Боярский назвал запрет курения в аэропортах перегибом.

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