Казань может принять юношеские Олимпийские игры

О намерении Казани принять юношеские Олимпийские игры заявил министр спорта РТ Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции.
Минспорта России идею уже одобрило, а окончательно решение будет известно весной 2020 года. Планируется, что игры могут пройти в столице РТ в 2025 или 2026 году, определиться можно будет только после разрешения ситуации с WADA, подчеркнул Леонов.
Добавим, что юношеские Олимпийские игры проходят раз в 4 года зимой и летом, в них участвуют спортсмены от 15 до 18 лет.
комментарии
- РОССИИ - нет, ТАТАРСТАНУ - да!! Ты не путай свою не чесанную раисскую шерсть с Великим Татарстаном!!
- РОССИИ - нет, ТАТАРСТАНУ - да!! Ты не путай свою не чесанную раисскую шерсть с Великим Татарстаном!!
- РОССИИ - нет, ТАТАРСТАНУ - да!! Ты не путай свою не чесанную раисскую шерсть с Великим Татарстаном!!