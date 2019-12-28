Казань может принять юношеские Олимпийские игры

О намерении Казани принять юношеские Олимпийские игры заявил министр спорта РТ Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции.

Минспорта России идею уже одобрило, а окончательно решение будет известно весной 2020 года. Планируется, что игры могут пройти в столице РТ в 2025 или 2026 году, определиться можно будет только после разрешения ситуации с WADA, подчеркнул Леонов.

Добавим, что юношеские Олимпийские игры проходят раз в 4 года зимой и летом, в них участвуют спортсмены от 15 до 18 лет.