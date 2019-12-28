Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

13:07, 28.12.2019
В Казани КАМАЗ выехал на красный и насмерть сбил женщину
23:06, 28.12.2019
Упругие, яркие, ровные: как выбрать вкусные мандарины на Новый год?
20:03, 28.12.2019
В российских аэропортах снова можно курить, но только в изолированных помещениях
11:49, 27.12.2019
Финансовый рынок сегодня: КПКГ «ГозЗайм» - 8 лет!
18:41, 28.12.2019
СМИ: глава Роскомнадзора зарегистрировался в «Telegram». Ранее ведомство пыталось его заблокировать
17:02, 28.12.2019
В Казани готовятся сдать сразу несколько «проблемных» домов
16:42, 28.12.2019
«Хочу побывать в пожарной части»: Минниханов исполнил желание 6-летнего ребенка
09:00, 26.12.2019
Бизнес-карта в действии: экономим деньги и оптимизируем время
16:42, 28.12.2019
Казань может принять юношеские Олимпийские игры
16:23, 28.12.2019
На Урале три бабушки организовали подпольное производство алкоголя
14:53, 28.12.2019
В РТ прокуратура проверит всех, кто уклонился от службы в армии
18:52, 25.12.2019
Какие неожиданные траты ждут казанцев в отпуске за рубежом
14:51, 28.12.2019
В РТ увеличат пособия за рождение первенцев
13:30, 28.12.2019
Банк «Открытие» подключился к сервису Кошелёк Pay
12:48, 28.12.2019
В Казани за взятку арестован замначальника ГИБДД Нижнекамского района
12:29, 28.12.2019
Житель Татарстана продает коллекцию подстаканников за 2,5 миллиона ради почки
12:12, 28.12.2019
Житель Нижнекамска избил панду во время новогоднего корпоратива
11:33, 28.12.2019
Появились подробности по делу челнинских наркоторговцев
11:29, 28.12.2019
Тест с красивыми девушками Татарстана: узнай их всех
11:28, 28.12.2019
Казань обогнала Москву в рейтинге самых посещаемых городов
11:17, 28.12.2019
Две челнинки попались на уловку телефонных мошенников
10:35, 28.12.2019
В новый казанский зоопарк переехали Инсар, Киара и Люся
10:02, 28.12.2019
В Госакогольинспекции РТ устроили дегустацию шампанского и составили рейтинг
09:24, 28.12.2019
В Казани водителя автобуса, который рулил ногами, снова заметили на маршруте
09:03, 28.12.2019
Из пожара в казанской многоэтажке спасли 10 человек
08:39, 28.12.2019
В Казани около ТЦ «МЕГА» на отбойнике повисла «Нива». Видео
21:08, 27.12.2019
Казанцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно ездить в электричках
19:11, 27.12.2019
Жители Татарстана могут пожаловаться на магазины, которые продают снюс
18:52, 27.12.2019
Защитник казанского «Рубина» стал отцом. Родители уже рассказали, как назвали малыша
18:32, 27.12.2019
Пятеро жителей РТ украли элитные семена свеклы более чем на 1 миллион рублей
18:27, 27.12.2019
На многодетного отца из Татарстана завели уголовное дело: он избивал пасынка
17:12, 27.12.2019
2019 год стал одним из самых теплых за последнее столетие: в Казани обсудили аномальную погоду
16:12, 27.12.2019
Жителя Челнов осудили за продажу фальшивых водительских прав
15:40, 27.12.2019
Нарядить елку и почистить мандарины: на чем зарабатывают татарстанцы перед новым годом
15:17, 27.12.2019
Глава федерального агентства водных ресурсов РТ незаконно выписывал себе премии. Идет расследование
15:02, 27.12.2019
ProKazan.ru рекомендует
14:16, 27.12.2019
Что покажет ТНТ в канун 2020 года, в новогоднюю ночь и на каникулах
14:10, 27.12.2019
Новогоднее предсказание: узнай, что тебя ждет в 2020 году
13:48, 27.12.2019
Невнимательный водитель грузовика в Челнах уехал с АЗС с автозаправочным шлангом
13:38, 27.12.2019
Житель Челнов отправился на рыбалку и без вести пропал
13:30, 27.12.2019
В Татарстане «скорая» вернула матери потерявшегося шестилетнего сына
13:21, 27.12.2019
«Мечтаю о джекпоте»: фрезеровщик из Татарстана выиграл в лотерею 730 тысяч рублей
13:11, 27.12.2019
В Казани женщину дважды поймали пьяной за рулем. Она раскаивается
13:00, 27.12.2019
Прощайте, «десятые»: чем мы запомним уходящее десятилетие
12:29, 27.12.2019
В Дербышках казанцы сняли пожар на детской площадке
12:13, 27.12.2019
Жители РТ просят у Минниханова асфальт, детсады и кресло президента
11:53, 27.12.2019
Красиво, дорого, пусто: как в Казани прошло открытие главной новогодней площадки
11:24, 27.12.2019
Водитель, протаранивший несколько автомобилей в Казани, встретит Новый год под арестом
11:18, 27.12.2019
Фатальная авария в Татарстане: женщину насмерть сбили сразу два автомобиля
11:00, 27.12.2019
В Татарстане ищут пропавшего в начале декабря мужчину
10:45, 27.12.2019
В Челнах на заводе во время смены умер мужчина
10:43, 27.12.2019
В Чебоксарах установили памятник Ивану Грозному. В Казани от этой идеи отказались
10:30, 27.12.2019
Банк «Открытие» запускает сервис SwatchPAY! для своих клиентов
10:29, 27.12.2019
Цены на прокат зимнего спортинвентаря в Казани назвали одними из самых низких в стране
10:24, 27.12.2019
«Будешь орать – буду бить сильнее». В РТ мужчина избил пасынка молотком, у малыша 19 переломов
09:54, 27.12.2019
Стали известны подробности жуткого ДТП в РТ: в числе пострадавших ребенок
09:18, 27.12.2019
В Челнах будут судить водителя «Яндекс-такси», укравшего телефон клиента
09:13, 27.12.2019
В Челнах мужчина приставил женщине нож к горлу, отвел в лес и ограбил
09:00, 27.12.2019
Yota начала продавать гаджеты ELARI
08:14, 27.12.2019
В Татарстане шестилетнего мальчика госпитализировали с переломами: СК начал проверку
08:06, 27.12.2019
Ощущение чуда: в Казани открылась главная новогодняя елка
07:40, 27.12.2019
Синоптики рассказали, какая погода ждет Татарстан в новогоднюю ночь
21:42, 26.12.2019
Баланс транспортной карты в Казани теперь можно пополнить через интернет
21:02, 26.12.2019
В Казани ликвидируют незаконные елочные базары
19:35, 26.12.2019
Госалкогольинспекция РТ продегустировала селедку. Специалисты назвали лучший образец
18:48, 26.12.2019
Казанец порезался о профнастил и отсудил у строительной компании 50 тысяч
17:57, 26.12.2019
Казанцам обещают туман и похолодание
16:26, 26.12.2019
Скончалась тигрица Луна, которую изъяли у владельца наркопритона
14:44, 26.12.2019
Срезали крышу, чтобы вытащить водителя: жесткое ДТП на трассе в Татарстане
14:35, 26.12.2019
В Альметьевске на территории больницы нашли свалку из медицинских карт
14:22, 26.12.2019
Провалилась кровля: в Нижнекамске рабочий погиб, упав с 45-метровой высоты
12:32, 26.12.2019
Скандальная челнинка попросила плюнуть в миску своего отчима, ставшего бомжом
12:09, 26.12.2019
Следком начал проверку по факту гибели рабочего на АЗС в Челнах
11:07, 26.12.2019
В Челнах мужчина молотком разбил машину соседа
10:49, 26.12.2019
Moody's отозвало рейтинги «КамАЗа» по причинам делового характера
09:56, 26.12.2019
На АЗС в Челнах взорвался компрессор, есть погибший
09:17, 26.12.2019
Ушла из дома и не вернулась: в Челнах четвертые сутки ищут пропавшую девочку
14:45, 25.12.2019
РЖД официально разрешил пассажирам верхних полок сидеть снизу
14:34, 25.12.2019
В Челнах пройдет мотопробег во главе с Дедом Морозом
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото ProKazan.ru

Упругие, яркие, ровные: как выбрать вкусные мандарины на Новый год?

Bчера, 23:06 56 7 Автор: prokazan.ru
Ищем идеальные мандарины на праздник

"Оливье", шампанское, мандарины – три главных украшения новогоднего стола в России. В нашей стране ни один Новый год не обходится без сочных оранжевых плодов мандарина.

Мандарины содержат витамины C, B1, B2; минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций. В них также присутствуют фитонциды, природные антисептики.

Корреспондент ProKazan.ru выяснил, на что нужно обратить внимание при выборе мандаринов, где их можно приобрести по самой выгодной цене, какие существуют сорта или гибриды новогодних фруктов и чем руководствуются казанцы, покупая эти полезные цитрусы.

Фото: pixabay.com

Откуда мандарины приезжают?

Если тридцать лет назад на Новый год казанцы могли довольствоваться только одним сортом мандаринов из Абхазии, то сейчас в магазинах можно найти мандарины из самых разных стран.

Основными странами-поставщиками мандаринов считаются: Испания, Марокко, Турция, Абхазия.

Мандарины из Испании средние по размеру, ярко-оранжевые, с крупнопористой шкуркой, обычно продаются с зелеными веточками. Плоды испанских мандаринов зачастую сладкие и легко очищаются от кожуры. Бывают как с косточками, так и без.

Мандарины из Марокко небольшого размера, сладкие и сочные, красноватого оттенка, с тонкой кожурой. Марокканские плоды имеют вмятину посредине. Обычно встречаются без косточек.

Мандарины из Турции небольшие, светло-оранжевые, ближе к желтому. Чаще всего на вкус они кисловаты. Косточек в них практически нет.

Мандарины из Абхазии средние по размеру, светло-оранжевые, сочные, кисло-сладкие. Обычно продаются без косточек.

Мандарины помогают при лечении простуды и авитаминоза.

Какие сорта мандаринов существуют?

Селекционеры вывели множество необычных цитрусовых, скрестив мандарины с другими фруктами. Каждый сорт или гибрид обладает своими уникальными характеристиками. 

Минеола – гибрид мандарина с грейпфрутом. Плоды минеолы крупные, корка глубокого красно-оранжевого цвета, тонкая, имеет кисло-сладкий вкус.

Смесь мандарина с апельсином – тангор. Плоды тангора шаровидные, немного приплюснутые. Светло-оранжевая кожура плохо отделяется от мякоти. Внутри плод сочный, с множеством мелких косточек.

Гибрид мандарина и сицилийского апельсина - клементин. У клементина плоды яркие, очень плотные, имеют округлую форму, напоминают маленький апельсин.

Танжело - смесь мандарина и грейпфрута. Крупный фрукт с кисловатым вкусом. Мякоть бывает от жёлтого до оранжевого цвета. 

Считается, что мандарины появились в Китае, откуда в начале XIX века были завезены в Европу.

Фото: pixabay.com

Как выбрать вкусные мандарины?

Чтобы выбрать вкусный мандарин, нужно осмотреть его внешне, потрогать, обратить внимание на то, как он хранится в магазине.

Спелые мандарины на ощупь плотные и упругие, без зеленых пятен на кожуре, вмятин и следов плесени или гнили.
Слишком мягкие плоды могут оказаться переспелыми или подмороженными, а зеленые – неспелыми.

Вкусные мандарины имеют сильный цитрусовый запах.
Если мандарин не пахнет, то, скорее всего, его сорвали незрелым или обработали химикатами.

В магазине каждый ряд мандаринов должен отделяться оберточной бумагой.

Идеальная температура для хранения мандаринов - от 2 до 6 градусов тепла.

Фото: ProKazan.ru

Сколько стоят мандарины в Казани?

Цены в магазинах города варьируются от 70 до 160 рублей за килограмм в зависимости от страны происхождения.

В супермаркете "у дома" килограмм мандаринов обойдется почти в 70 рублей.
В крупной сети универсамов новогодние плоды стоят 110 рублей по скидке.
В супермаркете среднего класса мандарины продаются по 132 рубля за килограмм. 

Считается, что название "мандарин" придумали в Китае. Это название фрукту дали в честь правителей Древнего Китая - мандаринов. В Китае эти плоды считались большой роскошью, и позволить себе его могли только самые богатые жители страны – мандарины.

Как казанцы выбирают мандарины?

В основном, жители Казани обращают внимание на цену и внешний вид плодов. Ни один человек из опрошенных казанцев не разбирается в сортах и гибридах.

"Я хожу по ближайшим магазинам и беру мандарины с самой низкой ценой", - рассказала пенсионерка Людмила.

"Обычно выбираю мандарины яркого цвета и помягче, чтобы легко чистить кожуру", - поведал студент Субхонбек.

"Беру мандарины без толстой шкуры и без гнили", - заявил инженер Эмиль.

"Я выбираю мандарины на ветке. Вкусные. Плюс такие дольше хранятся", - поделилась своим опытом женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Мандарины стимулируют аппетит.

Советуем не употреблять большое количество мандаринов в день. Это может привести к аллергическим реакциям.

А вы как выбираете мандарины? Какой сорт у вас любимый?
 

читайте также:

Казанцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно ездить в электричках
Сколько стоит корпоратив в Набережных Челнах
2019 год стал одним из самых теплых за последнее столетие: в Казани обсудили аномальную погоду
В Челнах начали работу елочные базары. Список мест
Нарядить елку и почистить мандарины: на чем зарабатывают татарстанцы перед новым годом
Жители РТ просят у Минниханова асфальт, детсады и кресло президента
Красиво, дорого, пусто: как в Казани прошло открытие главной новогодней площадки
В Казани ликвидируют незаконные елочные базары
В Казани на открытие одной из елок приехал автозак
«Одна треть ложки была в глазу»: казанские врачи рассказали о новогодних травмах
«Мужик сказал - мужик сделал»: Минниханов подарил мальчику из Казани полет на вертолете
Завтра в Казани откроется главная городская елка
В России предложили ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров
Снег, укулеле, счастье для всех: что казанские школьники просят у Деда Мороза
В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт Казани в Новый год
В мэрии Казани назвали дату открытия главной елки
В новогодние каникулы из Казани запустят дополнительные авиарейсы по самым популярным направлениям
«Пара друзей принесли клопов домой»: казанцы рассказали о прелестях съемного жилья на Новый год
Казанский «индекс оливье»: сколько жители города потратят на любимый салат
В мэрии Казани назвали основные новогодние площадки этого года
«Праздник к нам приходит»: в Казань приедет рождественский грузовик из рекламы
В Казани строится «Снежная деревня»: фоторепортаж с главной новогодней площадки
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
28 декабря 2019
23:19
"мандаринов из Абхазии" видимо там железа содержалось больше, ибо карстовые разломы и все такое.
Горожанин
0
28 декабря 2019
23:22
Откуда железо может содержаться в марокканском мандарине? Там хоть одно месторождение есть?
Горожанин
0
28 декабря 2019
23:31
Марокканские мандарины самые вкусные, у них кожура такая ярко оранжевая, в противовес синильности проказана.
Горожанин
0
28 декабря 2019
23:35
Но лимоны лучше абхазкие, или какие они там, у них кожура не на пол объема, а очень тоненькая, если в чай кинуть дольку, то это изумительно, но это редкость.
Горожанин
0
28 декабря 2019
23:51
И воду надо жестко фильтровать. Даже если мыть голову водой из казанского водопровода, то очень скоро может стать как в "День такой хороший и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям".
Горожанин
0
28 декабря 2019
23:59
А огурцы? Давайте уже разберемся в огурчиках.
Горожанин
0
29 декабря 2019
00:07
Какова идеальная консистенция рассола?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
13:43, 23.12.2019
Начинаем отмечать
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду