Упругие, яркие, ровные: как выбрать вкусные мандарины на Новый год?

"Оливье", шампанское, мандарины – три главных украшения новогоднего стола в России. В нашей стране ни один Новый год не обходится без сочных оранжевых плодов мандарина.

Мандарины содержат витамины C, B1, B2; минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций. В них также присутствуют фитонциды, природные антисептики.

Корреспондент ProKazan.ru выяснил, на что нужно обратить внимание при выборе мандаринов, где их можно приобрести по самой выгодной цене, какие существуют сорта или гибриды новогодних фруктов и чем руководствуются казанцы, покупая эти полезные цитрусы.

Откуда мандарины приезжают?

Если тридцать лет назад на Новый год казанцы могли довольствоваться только одним сортом мандаринов из Абхазии, то сейчас в магазинах можно найти мандарины из самых разных стран.

Основными странами-поставщиками мандаринов считаются: Испания, Марокко, Турция, Абхазия.

Мандарины из Испании средние по размеру, ярко-оранжевые, с крупнопористой шкуркой, обычно продаются с зелеными веточками. Плоды испанских мандаринов зачастую сладкие и легко очищаются от кожуры. Бывают как с косточками, так и без.

Мандарины из Марокко небольшого размера, сладкие и сочные, красноватого оттенка, с тонкой кожурой. Марокканские плоды имеют вмятину посредине. Обычно встречаются без косточек.

Мандарины из Турции небольшие, светло-оранжевые, ближе к желтому. Чаще всего на вкус они кисловаты. Косточек в них практически нет.

Мандарины из Абхазии средние по размеру, светло-оранжевые, сочные, кисло-сладкие. Обычно продаются без косточек.

Мандарины помогают при лечении простуды и авитаминоза.

Какие сорта мандаринов существуют?

Селекционеры вывели множество необычных цитрусовых, скрестив мандарины с другими фруктами. Каждый сорт или гибрид обладает своими уникальными характеристиками.

Минеола – гибрид мандарина с грейпфрутом. Плоды минеолы крупные, корка глубокого красно-оранжевого цвета, тонкая, имеет кисло-сладкий вкус.

Смесь мандарина с апельсином – тангор. Плоды тангора шаровидные, немного приплюснутые. Светло-оранжевая кожура плохо отделяется от мякоти. Внутри плод сочный, с множеством мелких косточек.

Гибрид мандарина и сицилийского апельсина - клементин. У клементина плоды яркие, очень плотные, имеют округлую форму, напоминают маленький апельсин.

Танжело - смесь мандарина и грейпфрута. Крупный фрукт с кисловатым вкусом. Мякоть бывает от жёлтого до оранжевого цвета.

Считается, что мандарины появились в Китае, откуда в начале XIX века были завезены в Европу.

Как выбрать вкусные мандарины?

Чтобы выбрать вкусный мандарин, нужно осмотреть его внешне, потрогать, обратить внимание на то, как он хранится в магазине.

Спелые мандарины на ощупь плотные и упругие, без зеленых пятен на кожуре, вмятин и следов плесени или гнили.

Слишком мягкие плоды могут оказаться переспелыми или подмороженными, а зеленые – неспелыми.

Вкусные мандарины имеют сильный цитрусовый запах.

Если мандарин не пахнет, то, скорее всего, его сорвали незрелым или обработали химикатами.

В магазине каждый ряд мандаринов должен отделяться оберточной бумагой.

Идеальная температура для хранения мандаринов - от 2 до 6 градусов тепла.

Сколько стоят мандарины в Казани?

Цены в магазинах города варьируются от 70 до 160 рублей за килограмм в зависимости от страны происхождения.

В супермаркете "у дома" килограмм мандаринов обойдется почти в 70 рублей.

В крупной сети универсамов новогодние плоды стоят 110 рублей по скидке.

В супермаркете среднего класса мандарины продаются по 132 рубля за килограмм.

Считается, что название "мандарин" придумали в Китае. Это название фрукту дали в честь правителей Древнего Китая - мандаринов. В Китае эти плоды считались большой роскошью, и позволить себе его могли только самые богатые жители страны – мандарины.

Как казанцы выбирают мандарины?

В основном, жители Казани обращают внимание на цену и внешний вид плодов. Ни один человек из опрошенных казанцев не разбирается в сортах и гибридах.

"Я хожу по ближайшим магазинам и беру мандарины с самой низкой ценой", - рассказала пенсионерка Людмила.

"Обычно выбираю мандарины яркого цвета и помягче, чтобы легко чистить кожуру", - поведал студент Субхонбек.

"Беру мандарины без толстой шкуры и без гнили", - заявил инженер Эмиль.

"Я выбираю мандарины на ветке. Вкусные. Плюс такие дольше хранятся", - поделилась своим опытом женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Мандарины стимулируют аппетит.

Советуем не употреблять большое количество мандаринов в день. Это может привести к аллергическим реакциям.

А вы как выбираете мандарины? Какой сорт у вас любимый?

