Банк «Открытие» подключился к сервису Кошелёк Pay

Банк «Открытие» открыл для своих клиентов сервис Кошелёк Pay, о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение «Кошелёк». Новый платежный сервис позволит клиентам «Открытия» загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание.

Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Androind версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение «Кошелёк» и активировать в нем свои платежные карты Mastercard.

«Цифровизация — одно из ключевых направлений развития клиентского сервиса в «Открытии», — говорит Дмитрий Бочеров, руководитель управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». — Приложение «Кошелёк» уже много лет заменяет клиентам пластиковые дисконтные карты, теперь для клиентов «Открытия» появится возможность использовать также и цифровую банковскую карту в том же приложении».

«Наша стратегическая цель — полностью избавить пользователя от пластика и собрать все необходимые ему карты в одном месте, в его смартфоне. Запуск сервиса Кошелёк Pay — важный шаг на пути к ней: теперь пользователи могут перенести в приложение не только дисконтные, но и банковские карты, и использовать их для удобной и безопасной оплаты покупок по всему миру», — отмечает Кирилл Горыня, генеральный директор приложения «Кошелёк».

«С Mastercard у россиян становится больше возможностей для того, чтобы удобно и просто оплачивать покупки. Мы не только приносим мировые технологии, но и способствуем появлению и развитию российских сервисов, и Кошелёк Pay – именно такое решение, созданное на базе платформы токенизации Mastercard и сертифицированное по высоким международным стандартам. Мы рады, что этот платежный инструмент теперь стал доступен и клиентам банка «Открытие»», — комментирует Дмитрий Тартышев, директор по развитию цифрового бизнеса Mastercard в России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.