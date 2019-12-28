Из пожара в казанской многоэтажке спасли 10 человек

Сегодня рано утром - в 06 часов 24 минуты - по системе 112 в МСЧ поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме в Советском районе.

В доме №8 по улице Зур Урам загорелась квартира на первом этаже. Самостоятельно здание покинуть смогли 15 человек, 7 из них дети. Еще 10 жильцам потребовалась помощь спасателей. Как пояснили в ведомстве, их выводили на улицу с помощью специальных масок спасаемого.



Спустя полчаса после вызова пожар был потушен, последствия ликвидированы. Выяснилось, что от огня пострадала гостиная комната квартиры - сгорели вещи и мебель на площади в 6 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.