27 декабря 24-летний защитник казанского футбольного клуба "Рубин" Егор Сорокин стал отцом. Об этом представители клуба сообщили в официальной группе "ВКонтакте".

"Радостное событие в жизни Егора Сорокина и Анастасии произошло сегодня У них родился сын! От имени всего коллектива ФК «Рубин» поздравляем Егора и Настю, желаем их семье счастья и благополучия" - сообщается в посте.

Также представители "Рубина" рассказали, что пара назвала сына Артемий.

Напомним, что недавно в ФК "Рубин" сменился тренер- на этот пост назначен Леонид Слуцкий.