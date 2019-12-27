На многодетного отца из Татарстана завели уголовное дело: он избивал пасынка

История про отца, который избивал приемного сына, закончилась уголовным делом. Как сообщили в Следкоме РТ, местный житель подозревается в истязании малолетнего.

Напомним, что в ранее в Республиканскую клиническую больницу с различными травмами госпитализирован 6-летний мальчик, проживающий в многодетной семье в поселке Осиново Зеленодольского района. Родители утверждали, что ребенок травмировался, катаясь с горки, однако обследование показало: мальчика избивали, а в числе повреждений есть и переломы.

Следствие полагает, что травмы ребенку нанес его отчим, который с октября 2019 года систематически ему причинял физические и психические страдания. В настоящее время мальчику назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия,направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее также сообщалось, что семья пострадавшего ребенка - многодетная: всего детей шестеро, четверо - общие у матери и отчима, сейчас родители ждут появления на свет очередного малыша. Опека занимается лишением указанных граждан родительских прав.