Что покажет ТНТ в канун 2020 года, в новогоднюю ночь и на каникулах

Как Бузова и Батрутдинов завершат (или продолжат?) поиск вторых половинок? Кто станет сильнейшим в интернациональном сезоне «Битвы экстрасенсов»? Какую тайну советского прошлого раскроют Гарик Харламов, Иван Ургант, Тимати, Дима Билан и другие звезды в первом документальном фильме ТНТ «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»? О чем будет шутить Гарик Мартиросян на своем первом телевизионном сольном концерте?

ТНТ готовит для зрителей праздничную программу на любой вкус — специальные выпуски любимых шоу, марафоны популярных сериалов, концерты, фильмы и многое другое.

27 декабря и 29 декабря

22:00. Сольный концерт Гарика Мартиросяна «Новый Мартиросян» в двух частях

Один из создателей Comedy Club давно не появлялся на ТНТ. Многие задавались вопросом — а чем сейчас занят Гарик? Оказалось, он подготовил большую стендап-программу, с которой уже прокатился по городам России. Получилось не только смешно и остро, но и актуально, и местами даже жестко — как и положено в настоящем стендапе. 5 декабря Гарик дал концерт в Москве, телевизионную версию которого ТНТ будет показывать два дня.

28 декабря

18:30. Финал 20-го сезона «Битвы экстрасенсов»

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» был одним из самых ярких за всю историю шоу. Во-первых, такого интернационального состава еще никогда не было. В 20-й «Битве» участвовали экстрасенсы из Грузии, Италии, Латвии и даже Китая. А во-вторых, еще ни разу на проекте не было намеков на искреннюю романтику. На съемочной площадке участники недвусмысленно выражали друг другу симпатии и показывали, что экстрасенсам, несмотря на их суперспособности, не чуждо ничто человеческое. В финал, тем не менее, попадут сильнейшие.

21:00. Развязка шоу «План Б»

В течение нескольких месяцев Бузова искала жену Батрутдинову, а Батрутдинов – мужа Бузовой. Позади – десятки свиданий, надежды и разочарования, слезы и улыбки. Осуществится ли в шоу то, что было задумано? Есть ли среди кандидатов и кандидаток те, кто по-настоящему зацепит обладателей самых одиноких сердец российского шоу-бизнеса?

Развязка шоу будет неожиданной. В финале Ольга Бузова раскроет один из своих главных секретов, а Тимур Батрутдинов решится на серьезное признание.

29 декабря

12:00 — 18:30. Марафон комедийного сериала «ИП Пирогова».

В эфире ТНТ уже прошел спортивный сериал «Фитнес» с Борисом Дергачевым, и на очереди еще один проект от коллег с телеканала «Супер» — комедийный сериал «ИП Пирогова». Главная героиня — домохозяйка Вера, жизнь которой кардинально меняется после измены мужа. Выставив супруга из дома, она решает использовать свой кулинарный талант и открывает кондитерский бизнес.

30 декабря

21:30. «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

Последняя большая премьера этого года — документальное расследование ТНТ, в котором проливается свет на таинственную личность Эдуарда Сурового.

Эдуард Суровый — это не вымышленный персонаж, а реально существовавший исполнитель. Его слава пришлась на 70-е годы прошлого века, когда резидента Comedy Club Гарика Харламова не было еще и в проекте. С личного одобрения Леонида Брежнева Эдуарду позволили представлять СССР на знаменитом европейском музыкальном конкурсе. В расследовании ТНТ приняли участие Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская, Максим Фадеев и Гарик Харламов.

31 декабря

11:00. Comedy Club Караоке-star

Праздничная программа на ТНТ стартует уже с самого утра. В эфире сразу четыре новогодних выпуска Comedy Club с участием его резидентов и звезд российского шоу-бизнеса. Пока режутся салаты, вспомним, как это было в 2016-м, 2017-м, 2018-м и 2019-м годах.

18:00. Новогодний выпуск шоу «Где логика?»

В новогоднем выпуске шоу «Где логика?» умение выстраивать долгие логические умозаключения продемонстрируют те, кто обычно рубит шутки прямо здесь и сейчас в самых невероятных предложенных обстоятельствах. Гостями выпуска станут наставник шоу «ТАНЦЫ» Мигель, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев и Александр Гудков.

Они привыкли мыслить нелогично, но очень смешно, а это значит, что у Азамата Мусагалиева будет много поводов для стеба.

19:00. Праздничный выпуск шоу Comedy Woman

В специальном новогоднем выпуске актеры шоу предстанут в образах героев «Иронии судьбы», споют песню, посвященную Крысе — символу будущего года, и встретят Новый год в условиях вечной мерзлоты, присоединившись к женщинам-полярницам. А в самом конце праздничного выпуска Наталья Андреевна перевоплотится в гадалку и расскажет, что нас всех ждет в 2020 году. Больше всех ее предсказания заинтересуют президента Российской Федерации.

20:00. Праздничный выпуск шоу «Импровизация»

Гости новогоднего выпуска — певица Лена Темникова и резидент Comedy Club Илья Соболев. Вместе с актерами шоу они разделятся на две команды и сядут за стол, чтобы как следует отметить наступление 2020 года. На столе полный порядок — шампанское, мандарины, оливье и прочие атрибуты главного праздника в году. Шокеры и мышеловки, как и положено, тоже в деле. Под бой курантов Лена Темникова, Илья Соболев, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун и, конечно, Павел Воля споют главный новогодний хит про елочку. Но с тем, что он главный, не согласны ведущие шоу «Студия.СОЮЗ»...

21:00. Праздничный выпуск шоу «Студия СОЮЗ»

В «Лесу родилась елочка» уже неактуальна! России нужны новые новогодние хиты. По версии шоу «Студия СОЮЗ», лучшая новогодняя вещь всех времен и народов — это композиция «Новый год» группы «Стекловата». Ведущие шоу обещают спеть ее, разложив песню не на 4 голоса, как это было в оригинальной версии, а самым нетривиальным способом, как умеют только они.

22:00. Праздничный выпуск шоу «Однажды в России»

Новый год в России — это отдельный жанр, в котором присутствуют элементы комедии, триллера и даже фантастики. Актеры шоу покажут самые невероятные ситуации, с которыми столкнулись жители нашей страны во время встречи главного праздника в году.

23:00. Встречаем Новый год вместе с резидентами Comedy Club

Лучшее пятничное шоу страны приглашает тебя стать королем вечеринки в специальном одноименном выпуске!

Радуйся! Весь год ты вёл себя хорошо! Поэтому лови приглашение на самую весёлую вечеринку в загородном доме. Резиденты Comedy Club и звёзды шоу-бизнеса, игры, счастье, музыка, танцы, поздравления – это будет эпично. Новогодне. Вечериночно. Незабываемо. Дветысячидвадцатно.

23:55. Поздравление президента РФ

А сразу после — продолжение праздничного новогоднего эфира от Comedy Club.

1 и 2 января

С 11:00 до 23:00. Традиционные марафоны Comedy Club

3, 4, 5 и 6 января

С 11:00 до 23:00. Два последних сезона «Битвы экстрасенсов».

7 января

С 09:00 до 23:00. Марафон ситкома «САШАТАНЯ»

8 января

С 11:00 до 23:00. Марафон шоу «Однажды в России»

9 и 10 января

С 16:00 до 23:00. Марафон новогодних выпусков 2019 и 2020 годов от развлекательных шоу ТНТ

11 января

С 13:00 до 21:30. Марафон третьего сезона комедийного сериала «Полицейский с Рублевки»

В третьей части сериала Гриша Измайлов (Александр Петров) возвращается на Рублевку после скитаний в Москве. Теперь он начальник родного отдела, правда, его радость не разделяет Яковлев (Сергей Бурунов), который стал просто главой оперов. Он готов на все, лишь бы вернуть себе власть и сбросить ненавистного Измайлова.

21:30. Премьера на ТВ! Новогодняя комедия «Год Свиньи»

Маньяк с дефибриллятором охотится на мажоров! В холодильнике Деда Мороза и снегурочки обнаружено тело! Скорая помощь превращается в новогоднее вип-такси, а в сельской глуши прямо под елочкой готовятся принять преждевременные роды! «Год Свиньи» — это три новеллы, сюжетные линии которых переплетаются в самый последний и самый безумный день в году.

12 января

С 13:00 до 21:00. Марафон четвертого сезона комедийного сериала «Полицейский с Рублевки»

На территории самого богатого поселка России орудует пироманьяк, превращающий все вокруг в пепел. Это уже не Барвиха, это Капотня какая-то! Сначала он сжег склад, затем спалил дотла фастфуд… А может быть, потом он сожжет еще и ОВД «Барвиха Северное»?

21:00. Комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Самая кассовая комедия в истории российского кинопроката. Действие фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» происходит в канун Нового года. Отделение «Барвиха Северное» попало под угрозу закрытия. Ради его спасения Гриша Измайлов придумывает план: он с коллегами ограбит банк, а Яковлев и его опера быстро раскроют дело, вернут деньги, и все отделение весело встретит Новый год. Но что-то идет не так…