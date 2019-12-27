В Татарстане «скорая» вернула матери потерявшегося шестилетнего сына

В минувший четверг, 26 декабря, в «скорую» Чистополя поступил звонок от обеспокоенного местного жителя. Мужчина встретил на улице Энгельса потерявшегося шестилетнего мальчика. Медики выехали на место.

«У ребёнка не было ни следов травм, ни симптомов заболеваний, ни признаков обморожения, в госпитализации он не нуждался. Дальше сотрудники побеседовали с ним, но ребёнок только сообщил, как его зовут. Попытки самостоятельно найти свой дом у 6-летнего мальчика оказались безуспешны», - рассказали в пресс-службе Чистопольской ЦРБ.

Мальчика забрала в свой автомобиль прибывшая на место полиция. «Скорая» же выдвинулась обратно, но по дороге водитель Рамиль Аглетдинов заметил возле магазина растерянную женщину. Автомобиль остановился, и фельдшер выбежала на встречу прохожей. Мама рассказала, что потеряла ребенка – она ненадолго отвлеклась в продуктовом магазине, а в это время малыш выбежал на улицу. Ее поиски не увенчались успехом, видимо мама и сын пошли в разных направлениях.

Сотрудники «скорой» сразу обрадовали обеспокоенную женщину и вскоре мама благополучно вернула своего потерявшегося сына.