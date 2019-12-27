«Мечтаю о джекпоте»: фрезеровщик из Татарстана выиграл в лотерею 730 тысяч рублей

Фрезеровщик из Татарстана Рашид Мухаметвалиев выиграл в лотерею 733 333 рубля. Удачу мужчине принес билет 1306 тиража «Русского лото», сообщили в пресс-службе Stoloto.ru.

Победитель рассказал, что билеты покупает редко, лишь тогда, когда ему подсказывает интуиция. В этот раз он приобрел несколько билетов в почтовом отделении.

«Программу по телевизору я пропустил. Попросил сестренку проверить билеты на сайте «Столото». Она позвонила и сказала, что один из них принес крупную победу. Сначала я отреагировал на новость спокойно. А когда своими глазами увидел сумму, разволновался», - рассказал победитель.

Рашид Мухаметвалиев планирует разделить выигрыш между родными – у мужчины двое детей и двое внуков. Он признался, что мечтает выиграть джекпот.