Цены на прокат зимнего спортинвентаря в Казани назвали одними из самых низких в стране

2ГИС изучил самые зимние виды досуга в российских миллионниках — лыжи и коньки — и посчитал среднюю стоимость проката снаряжения. Как сообщают в пресс-службе компании, в Казани цены на прокат оказались одними из самых низких - как на коньки, так и на беговые лыжи. Например, на новом катке на "Казанской ярмарке" вход со своими коньками стоит 50 рублей, детям до 7 лет - бесплатно. Коньки для взрослых обойдутся в 150 рублей в час, для детей - 100 рублей.

Также в список городов с доступной арендой коньков вошли Челябинск и Нижний Новгород, лыж - Пермь и Красноярск.

Наиболее дорогой прокат оказался в Санкт-Петербурге - коньки за 288 рублей в час, лыжи - 300 рублей в час. В Москве час катания на коньках стоит 187 рублей, лыж - 216 рублей. По стоимости проката беговых лыж лидирует Уфа — 317 рублей за час аренды.

Добавим, что за последний год средняя стоимость проката коньков в городах-миллионниках поднялась на 8%.