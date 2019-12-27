Синоптики рассказали, какая погода ждет Татарстан в новогоднюю ночь

31 декабря Татарстан окажется в передней части активного северо-западного циклона, а значит, в новогоднюю ночь погода в республике изменится. 1 января в регионе ожидается снег, мокрый снег и метель. Температура воздуха слабо-отрицательная. На дорогах возможны снежные заносы, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на инженера-синоптика гидрометцентра Татарстана Наталью Кострюкову.

Добавим, что согласно сервису Gismeteo, днем 31 декабря в Казани ожидается снег, 2 градуса мороза, ночью -9 градусов, 1 января днем снег, -2, ночью 3 градуса мороза.

Сегодня, 27 декабря, в республике не ожидается осадков, днем температура воздуха составит -5…-10 градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до 12 градусов мороза.