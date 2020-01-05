«Из окна выпал горшок с цветком, нашедшим просьба вернуть»: 5 самых нелепых объявлений Казани

Prokazan.ru сделал подборку самых нелепых и смешных объявлений города Казани.
5 место "Игорь замороженный"
И кому так не угодил Игорь?
4 место "Это не шутки - цены как в маршрутке"
Рекламное объявление на ул. Ямашева. А сейчас ведь это уже не шутка.. Ведь с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте стала 30 руб.
3 место "Окна не открывать! Падают на голову"
2 место "Туалет в кредит"
1 место "Полтора месяца назад из окна выпал горшок с цветком! Огромная просьба вернуть за хорошее вознаграждение!"
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