Розничный бизнес банка «Открытие» заработает 2 млрд рублей по итогам 2020 года

Об этом в интервью порталу Banki.ru рассказал Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «Открытие». Также в планах банка на будущий год – нарастить портфель розничных кредитов до 500 млрд рублей и увеличить клиентскую базу до 3,5 млн физических лиц.

В развитии розничного бизнеса «Открытие» сохраняет фокус на трех ключевых направлениях, заявленных в качестве приоритетных в стратегии 2018 года - беззалоговое кредитование, сохранение портфеля средств физических лиц и комплексное управление сбережениями.

Наиболее значимых успехов банк добился в розничном кредитовании. В 2019 году «Открытие» существенно нарастило выдачи потребительских кредитов. Среднемесячный объем выдач банка составляет порядка 18 млрд рублей (для сравнения по итогам всего 2017 года Бинбанк и «Открытие» совокупно выдали 16 млрд рублей). По темпам прироста кредитного портфеля банк «Открытие» входит в ТОП-3 , а по объему портфеля – в ТОП-10 крупнейших кредитных организаций страны. По состоянию на конец ноября 2019 года, розничный кредитный портфель «Открытия» составил 260 млрд рублей, а до конца года достигнет 320 млрд рублей. Всего, по словам Вениамина Полянцева, на конец 2020 портфель кредитов физлицам достигнет 500 млрд рублей, из них 250 млрд придется на кредиты наличными и примерно столько же - на ипотеку.

Также кратно выросли продажи кредитных карт: с 2 тысяч ежемесячно в 2017 году до 16 тысяч – в 2019. Этот рост обеспечивает в том числе новый флагманский продукт банка - карта «120 дней», которая выпускается с 1 ноября 2019 года. Ее доля в выдачах составляет около 30%.

По итогам трех кварталов 2019 года банк «Открытие» выдал 55 млрд рублей ипотечных кредитов и намерен наращивать продажи. По плану за 2019 будет выдано порядка 87 млрд рублей, в 2020 году – до 120 млрд рублей. «Открытие» неизменно входит в топ-5 по крупнейших ипотечных банков страны по выдачам. При этом 60% продаж залоговых кредитов приходится на партнеров.

Несмотря на миграционные процессы внутри банковского бизнеса «Открытия», розничная клиентская база банка выросла на 8%. По прогнозам Полянцева, совокупная база клиентов-физических лиц «Открытия» на конец текущего года достигнет порядка 3,1 млн человек, в 2020 года - 3,5 млн клиентов. По итогам 2019 года объем средств клиентов остался на уровне 650 млрд руб., цель на 2020 – удешевление пассивной базы.

Растет доля клиентов, которые обслуживаются в digital-каналах. В 2019 году число активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения «Открытия» выросло с 36% до 50%.

«Наша цель в 2020 году - заработать около 2 млрд руб. Рост будет обеспечен как расширением объемов бизнеса, так и сокращением расходов. Мы растем и продолжим расти», - отметил Вениамин Полянцев.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию других передовых финтех-идей.