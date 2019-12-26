С 11 января 2020 года городской автобусный маршрут №62 будет временно обслуживать предприятие "ПАТП-4". На маршрут выделят 16 автобусов. Такое решение принял Мэр Казани Ильсур Метшин, сообщают в пресс-службе городского руководства.

Ранее маршрут обслуживало ООО "Агромир", однако с ним расторгнут муниципальный контракт. В соответствии с решением Арбитражного суда РТ перевозчик обязан передать лизинговой компании "КАМАЗ" 16 автобусов. У предприятия нет долгов по зарплате сотрудникам, а также по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет. Однако компания не в состоянии совершать лизинговые платежи.

В следующем году среди перевозчиков пройдет конкурс на заключение муниципального контракта. Компания получит право обслуживать автобусный маршрут №62 на постоянной основе.