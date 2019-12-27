Yota начала продавать гаджеты ELARI

Yota начала продавать технику ELARI в 38 городах в собственных точках продаж. В ассортименте представлены несколько видов устройств - 4G-роутеры, портативная умная колонка, две модели беспроводной гарнитуры. Также для покупки доступны несколько моделей детских часов-телефонов, среди которых и KidPhone 4G с встроенным голосовым помощником “Алиса”, поддержкой видео-звонков и GPS-трекингом.

Продукция ELARI представлена в 88 собственных торговых точках Yota. Стоимость роутеров и детских часов-телефонов для клиентов будет снижена при условии подключения SIM-карты Yota. Так, например, цена роутеров при подключении к Yota составит 3990 и 4990 руб. в зависимости от модели. Стоимость этих же моделей роутеров без подключения к Yota составит 4990 и 9990 руб.

«Мы хотим, чтобы клиенты Yota могли выбирать не только подходящие пакеты минут и интернета, но и устройства, с которыми можно их использовать. Кроме того, компания ELARI близка по духу Yota, а их продукты удобны и интересны аудитории», - комм​ентирует руководитель собственной розницы Yota Елена Мямлина.

«Компания Yota всегда являлась инноватором на российском рынке услуг связи, заботясь о своих пользователях. Мы очень рады нашему партнерству с Yota, поскольку у нас общие ценности: ELARI также фокусируется на создании и разработке умных инновационных продуктов, которые помогают людям жить сбалансированной и радостной жизнью», — говорит основатель и управляющий директор ELARI Йосеф Закс.

«Наши удобные мобильные роутеры ELARI SmartWiFi радуют людей надежным и недорогим интернетом для всей семьи в любой точке мира, наши умные колонки радуют детей и взрослых веселой Алисой и различным аудиоконтентом, а также возможностью управления домашними электроприборами голосом; наши детские 4G-часы c Алисой от Яндекс и mp3 плеером доставят удовольствие детям и дадут спокойствие родителям; наши наушники приятно удивят людей хорошим звуком по доступной цене. Мы надеемся, что вместе с Yota мы сможем реально порадовать их клиентов», — добавляет Йосеф Закс.

В Республике Татарстан продукцию ELARI можно приобрести на точках продаж Yota в Казани и Набережных Челнах.

Казань:

• ТРК «Парк Хаус» по адресу: проспект Х. Ямашева д.46

ТРК «Парк Хаус» по адресу: проспект Х. Ямашева д.46 • ТРЦ «Южный» по адресу: проспект Победы д.91

ТРЦ «Южный» по адресу: проспект Победы д.91 • ТРК «Тандем» по адресу: проспект Ибрагимова д.56

ТРК «Тандем» по адресу: проспект Ибрагимова д.56 • ТЦ «Горки Парк» по адресу: ул. Рихарда Зорге д. 11Б

Набережные Челны: