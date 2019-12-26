Три общественных пространства из РТ вошли в топ-10 лучших по стране по версии Варламова

Блогер Илья Варламов составил топ-10 лучших общественных пространств в России. Он отметил, что в этом году в рейтинге ни одного участника из Москвы – «потому что в регионах есть на что посмотреть».
На 4-ю строчку рейтинга Варламов поставил площадь Азатлык в Челнах.
Фото: nashichelny.ru
На шестой строчке бульвар «Белые цветы» в Казани.
Фото: park.tatar
«Особенно приятно, что построен он на месте бывшей автостоянки – раньше на насыпи из строительного мусора парковались грузовые автомобили. На входной площади установили фонтан с подсветкой и навес с освещением и розетками для проведения мероприятий», - отметил Варламов.
Замыкает рейтинг территория Лебяжьих озёр в Казани.
Фото: varlamov.ru
Добавим, что на первое место Варламов поставил набережную Енисея в Дивногорске, на второе - центральную площадь Ижевска, тройку лидеров замыкает парк им. Гайдара в Арзамасе.
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