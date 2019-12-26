В Татарстане будут судить банду наркоторговцев

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении организатора и семи участников наркосообщества. Дело передано в Верховный суд республики.

По версии следствия, 27-летний житель Нижегородской области в 2017-2018 годах создал преступное сообщество для продажи наркотиков в своем регионе и в Татарстане. Помогать ему стали семь человек.

Четыре фигуранта дела выполняли функции «оптовых закладчиков». Они получали от организатора крупные партии наркотиков, хранили, фасовали их и передавали дальше. Двое занимались непосредственной продажей, размещая тайники-закладки в Татарстане. Седьмой соучастник сбывал наркотики в Нижегородской области. Двух человек также обвиняют в контрабанде более 1,5 килограммов наркотиков из Китая и Нидерландов.

Задержали соучастников в 2018 году, при обыске у них было изъято почти три килограмма наркотиков.

Суд избрал для шести обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. Все они частично признают свою вену.