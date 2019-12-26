Элвин Грей по приглашению пациента выступил в детском хосписе в Казани

Элвин Грей накануне, 25 декабря, выступил для ребят в Казанском хосписе. Об этом он рассказал в социальных сетях. Пациенты с удовольствием подпевали певцу. Известно, что в хоспис Элвин приехал по приглашению пациента - 15-летнего Ильдара.

«Сегодня заехали в Казанский хоспис поздравить детей с Наступающим Новым годом. Видеть радость в глазах детей - что может быть лучше. Здоровья, счастья, благополучия всем в новом году», - написал Радик Юльякшин в Instagram.

После выступления певец вручил всем подопечным хосписа новогодние подарки. Подписчики Элвина поблагодарили парня за добрый предновогодний поступок:

«Спасибо, что делаешь добро. Оно тебе вернётся».

«Такие поступки достойны уважения! Наш пример подражания».

«Спасибо тебе и твоей команде за доброту и искренность, ещё все удивляются почему поклонники так любят лейбл. Как вас не любить если вы дарите добро и счастье?»