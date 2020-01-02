«Я живу в хрущевке, а не в хрущобе!»: Топ ремонтов хрущевских квартир

Многие люди, сталкивающиеся с покупкой вторичного жилья, боятся слова "хрущевка", как огня. Форумы по строительству и ремонту кишат вопросами "Кто-нибудь живет в хрущевке? Можно ли сделать из нее нормальную квартиру?"

Анонимные обитатели форумов на это отвечают:

"Я хрущевки даже не рассматриваю, выбираю съемную конуру, чем такую";

"Лучше купить однокомнатную "студию" в новом доме и отгородить спальное место, чем в старую хламиду".

Жительница Казани пожаловалась на то, что к хрущевкам и их обладателям существует предвзятое отношение. Женщина рассказала:

"Однажды ко мне приехал врач. Я очень болела и вызвала его на дом. Он зашел в коридор и с презрением сказал: "Фу, хрущоба!" Я живу в хрущевке, а не в хрущобе!"

Хрущевки — советские типовые серии панельных и кирпичных жилых домов, построенные в конце 1950-х — начале 1980-х годов. По строительным нормативам 1957 года высота жилого помещения от пола до потолка составляла 2,5 метра, площадь кухни — от 4,5 квадратных метров.

Опрос ProKazan.ru показал, где живут казанцы:

В Казани данный вид квартир широко распространен. Дома с хрущевками располагаются по улицам: Бондаренко, Аделя Кутуя, Батыршина, Восход, Гагарина, Гвардейская, Космонавтов, Красной Позиции, Краснококшайская, Назарбаева, Светлая, Татарстан, Хади Такташа, Беломорская, Зорге, Усманова, Короленко, Деловая, Воровского, Восстания, Павлюхина, Октябрьская, Декабристов, Модельная.

Большое количество хрущевок находится в Дербышках и в районе Горьковского шоссе.

Многие молодые семьи покупают подобные квартиры, так как цены на них не так высоки, по сравнению с ценами на другие квартиры.

Например, покупка однокомнатной хрущевки Дербышках обойдется примерно в 2 млн. рублей. За однушку в ЖК АртСити придется отдать около 4 млн. рублей.

ProKazan.ru подготовил подборку стильных хрущевок, которая доказывает, что даже на такой маленькой площади можно красиво и комфортно жить.

В Казани на улице Красной Позиции располагается вот такая современная хрущевка. Благодаря преобладанию белого цвета в интерьере, комната выглядят более просторной.

Гостиная в этой казанской квартире выполнена в более темных тонах, однако это не скрадывает пространство.

В маленькой кухне газовые трубы сливаются со стеной и частично прячутся в шкафчиках - отличное решение!

Модный "кабанчик" приятного таупового оттенка преобразил крохотный совмещенный санузел.

Следующие хрущевки располагаются в разных городах России.

Данная фотография - пример того, что небольшой коридор также может стать немного больше благодаря светлому оформлению.

Покажем два примера спален, оформленных в пастельных тонах. Чем меньше мебели, тем больше кажется комната!

Гостиным в хрущевках как нельзя лучше подходит скандинавский стиль.

Если белый вам не нравится и напоминает о больницах, в интерьере можно использовать яркий акцентный цвет.

Часто маленькие хрущевские кухни совмещают с гостиными. Однако, чтобы проделать данный фокус, необходимо предусмотреть раздвижную перегородку, так как во всех хрущевках имеется газ. Данная фотография демонстрирует то, как делать не нужно.

Газовую колонку можно спрятать в шкаф.

Мудрым решением для обладателей хрущевок будет установка большого шкафа вдоль стены в гостиной. Это решит проблемы с хранением.

Самое главное в квартире - это не ремонт, а люди, которые в этой квартире живут. Ни современный дизайн, ни огромные квадратные метры не способны принести человеку то ощущение счастья, уюта и тепла, которые нам дают наши родные. Дом — это место, где тебя любят и ждут.

А вы бы купили себе хрущевку?