За сутки в Казани произошло более 180 аварий, есть пострадавшие

За прошедшие сутки, 24 декабря, в Казани зарегистрировано 187 ДТП, в трех из них пострадали люди, сообщают в ГИБДД РТ.

В двух случаях люди получили травмы при столкновении автомобилей. Около полудня на улице Революционной столкнулись две "Лады Калины" - один из водителей не выбрал безопасную дистанцию, пострадала пассажирка второго автомобиля. Она получила ушиб головы.

Еще одно столкновение произошло в половине пятого вечера: на улице Мира водитель "КАМАЗа", по предварительным данным, выехал на красный свет и врезался в "Шевроле Авео". За рулем легковушки была женщина, она получила сотрясение головного мозга.

Также за вчерашний день в автобусе была травмирована пенсионерка: на остановке "Фрунзе" в салоне автобуса МАЗ, следующего по маршруту 10А, 62-летняя женщина упала и получила ушиб грудной клетки.