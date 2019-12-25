В РТ подвели итоги ежегодного конкурса "Руководитель года - 2019". Церемония награждения прошла в Казани. В этом году претендентами на звание лауреата конкурса стали 83 руководителя предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономики. Как сообщают в Минпромторге республики, в этом году среди победителей - пятеро руководителей предприятий Казани.

В номинации "За высокую конкурентоспособность" отмечен Антон Туркин — генеральный директор ООО "ОИЛ".

За достижения в инновационной деятельности награды получили только два руководителя, и оба из Казани: это Роза Гатина, директор ФКП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", и Евгений Ибрагимов, гендиректор АО "НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа".

В номинации "За активное развитие кадрового потенциала" лауреатом стал Александр Лившиц - генеральный директор Казанского порохового завода, а за успешную цифровую трансформацию предприятия наградили Зуфара Гараева — председателя правления ПАО "Ак Барс" Банк.

Добавим, что также на конкурсе были представлены номинации "Инвестиционная активность", "Высокая социальная ответственность", "Успешное управление предприятием малого или среднего бизнеса".