Компания Uma.Tech выбрала победителей всероссийского студенческого конкурса Uma.Challenge

IT-компания Uma.Tech, которая поддерживает и развивает одну из крупнейших сетей доставки видеоконтента в России, объявила результаты всероссийского студенческого онлайн-конкурса Uma.Challenge.

Конкурс проводится для привлечения внимания студентов к перспективным направлениям IT-сферы. Uma.Challenge стал одним из самых масштабных IT-соревнований для студентов в нашей стране, а победителями стали участники из Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Волгограда, Перми, Чебоксар, Москвы, Петербурга.

Uma.Challenge проводился по трем направлениям: Highload Dev (разработка высоконагруженных сервисов), Data Science (наука о данных) и Machine Learning (машинное обучение). Общий призовой фонд – 1 миллион рублей – распределился между победителями.

В направлении «Разработка высоконагруженных сервисов» на конкурсе первое место занял Вячеслав Лопаев, второе – Григорий Чибирев, третье – Андрей Серов. В направлении «Исследование данных» лидером стала Мария Чернова, второе место занял Нарек Малоян, третьим финалистом был Иван Ефремов. В направлении «Машинное обучение» тройка финалистов конкурса выглядит так: Артем Горланов, Алина Гайнутдинова и Виктория Кригер. А Михаилу Горбунову, который предложил оригинальный подход в решении задач Highload Dev, вручили специальный приз жюри и ноутбук MacBook Pro.

В этом году партнерами Uma.Challenge стали ведущие учебные заведения России, в том числе Уральский федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Тюменский государственный университет, Пермский государственный университет, Пермский национальный политехнический университет, Новосибирский государственный технический университет и Донской государственный технический университет. В рамках новых конкурсов мы будем рады сотрудничать с университетами и компаниями, заинтересованными в популяризации цифровых специальностей, которые требуют не только базовой подготовки в общематематических дисциплинах, но и продвинутых навыков в современном программировании.