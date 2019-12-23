В Татарстане назначен уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта

В Татарстане победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Булат Замалиев назначен уполномоченным по технологиям искусственного интеллекта. Сегодня об этом рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на рабочем совещании с предприятиями отрасли.

Замалиев займется разработкой стратегии развития искусственного интеллекта в регионе, будет взаимодействовать с российскими и международными партнерами для реализации совместных проектов и формировать сообщество профессионалов. Особо отмечается, что одна из целей нового уполномоченного - бороться с таким феноменом, как «предвзятость искусственного интеллекта».

Булат Замалиев – резидент бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка и автор проекта «Цифровая деревня», который представляет целую экосистему, позволяющую сельским жителям получать расширенные возможности. К примеру, здесь можно сделать онлайн-заказ товаров и услуг, продать фермерскую продукцию с кэшбэком, найти работу работы, проконсультироваться по бизнесу и многое другое. С этим проектом Булат выиграл конкурс Google, корпорация пригласила его работать в Москве, но он решил остаться в республике.

«Сегодня "Цифровая деревня" реализована в Рыбно-Слободском районе РТ. По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в дальнейшем проект будут масштабировать на другие населенные пункты республики. Также в рамках проекта «Цифровая деревня» планируется открытие сети магазинов без продавцов, где будут внедрены технологии искусственного интеллекта, а именно компьютерное зрение», - говорится в сообщении министерства.