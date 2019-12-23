В Казань доставлен ковчег с башмачком Спиридона Тримифунтского

В храм Сошествия Святого Духа в Казани доставлен ковчег с сапожком святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, рассказали в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Во вторник в 17-00 в храме пройдет вечернее богослужение, святыню вынесут для поклонения верующих. Утром в среду, 25 декабря, в храме пройдет божественная литургия и молебен святителю Спиридону.

Святитель Спиридон при жизни кормил нищих, давал кров бездомным и помогал бедным. Даже став епископом, он вел смиренную и простую жизнь. Считается, что господь за праведную жизнь наделил его даром прозорливости, исцеления людей и изгнания бесов.

«После смерти преподобного его мощи сохраняют температуру живого человеческого тела. Кроме того, у него растут волосы и ногти, а одежда и обувь изнашиваются. На острове Корфу, родине святого, существует предание о том, что Спиридон Тримифунтский продолжает ходить по миру и делать добрые дела. Именно поэтому его башмачки изнашиваются. Раз в год их меняют, а старая пара становится почитаемой реликвией для православных верующих», — рассказал настоятель прихода, благочинный I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков.