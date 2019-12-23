В Татарстане на Волге спасли четырех рыбаков

Накануне, 22 декабря, в МЧС поступило сообщение о рыбаках, терпящих бедствие на Волге вблизи города Болгар в Спасском районе Татарстана.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам МЧС на судне на воздушной подушке спасли четырех мужчин в 300 метрах от берега. Все они – жители Ульяновска в возрасте от 39 до 59 лет. Мужчины не могли добраться до берега из-за промоин на льду.

«Рыбаки были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия – устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.