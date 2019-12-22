«Петербург прогнал МСЗ, а татары – рыжие»: активисты со всей России поддержали протестующих из РТ

Активисты по всей стране вышли на одиночные пикеты в поддержку протестующих против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане.

На плакатах надписи «Минниханова в отставку», «Петербург прогнал МСЗ, а татары – рыжие», «Вы лоббируете МСЗ, мы боремся, поплатятся своим здоровьем все», «Казань не должна травиться по прихоти чиновников». «Минниханов, выйди к народу, нам здесь жить», «Архангельск против строительства МСЗ по всей стране. Хватит травить людей в интересах олигархов».

Добавим также, что сегодня противники строительства мусоросжигательного завода в РТ устроили хоровод желаний, главным из которых стала отмена будущего строительства.

«Также сегодня мы заполнили заявления от инициативной группы для подачи на Референдум. Жители Зеленодольского района хотят самостоятельно принять решение о строительстве МСЗ на их территории. Желания инвестора и власти они не поддерживают. Флешмоб завершился развешиванием гирлянд с желаниям на ёлку», - говорится в сообщении активистов.