Житель Татарстана отсудил в ЕСПЧ 9 тысяч евро за содержание в СИЗО

19 декабря Европейский суд по правам человека вынес решение по делу жителя Татарстана Тахира Мазитова, который жаловался на плохое содержание арестантов в Казани. Ему присудили 8,7 тысяч евро – порядка 600 тысяч рублей.

«В своём обращении Мазитов жаловался на плохое содержание арестованных в зданиях Вахитовского, Советского и Приволожского суда г. Казани, унижающие достоинство условия отдела полиции «Вишневский» и отдел полиции «Япеева», унижающие и бесчеловечные условия содержания в СИЗО 1 г. Казани и перевозку арестованных в неотапливаемых автомашинах с превышением лимита перевозки заключённых», - рассказал адвокат Мазитова Руслан Нагиев.

В своей жалобе Мазитов также указывал, что содержался в СИЗО вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом.

Мужчина оказался под следствием в январе 2009 года, под стражу его взяли в мае. Его подозревали в ряде должностных преступлений. Мазитов провел в СИЗО-1 десять месяцев, в марте 2010-го его освободили под залог, дело было закрыто в декабре того же года.

«Часть эпизодов прекратили за истечением сроков давности, а часть - по статьям 290 (взятка) и 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ - по реабилитирующим основаниям», - сообщил Нагиев.